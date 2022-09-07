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Лионель Месси был заменён в матче Лиги чемпионов впервые с 2014 года

Лионель Месси был заменён в матче Лиги чемпионов впервые с 2014 года
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Аргентинский нападающий «Пари-Сен Жермен» Лионель Месси впервые с 2014 года был заменён в матче Лиги чемпионов УЕФА.

Аргентинец покинул поле на 84-й минуте матча с «Ювентусом» в игре 1-го тура группового этапа. До этого Месси провёл в ЛЧ 63 матча без замен, каждый раз играя все 90 минут.

Киллиан Мбаппе отметился дублем в этом матче. Первый гол он забил на пятой минуте встречи после передачи бразильского нападающего Неймара, а второй забитый мяч был забит французом на 22-й минуте игры. Тогда ему отдал пас Ашраф Хакими из Марокко.

На 53-й минуте Уэстон Маккенни сократил отставание «Юве» в счёте. Ему ассистировал Филип Костич. Больше забить командам так и не удалось.

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