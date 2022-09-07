ЭСК приняла решение, что пенальти в матче «Торпедо» — «Ростов» был назначен неверно

Экспертно‑судейская комиссия Российского футбольного союза приняла решение о том, что пенальти на Николае Комличенко в конце матча 8-го тура РПЛ «Торпедо» – «Ростов» был назначен неверно.



«Если говорим именно о перебитии пенальти, то вопросов никаких не было. Ассистент, который контролирует нахождение арбитра в момент удара, получил бонус за свою работу. Его оценка была повышена в связи с тем, что он принял два правильных решения. Вопросов никаких к бригаде нет.



Что касается самого назначения пенальти, то, если говорить откровенно, этот тур по качеству не очень удался. Моменты получились некрасивыми, на наш взгляд. ЭСК приняла решение, что пенальти был назначен неверно. Арбитр хоть находился в рекомендованной позиции, но не увидел всех деталей. Детали заключались в том, что атакующий игрок Комличенко изначально сам совершал ряд действий, которые можно считать нарушением, например, он подталкивал защитника.



Решение ЭСК – назначение фола в пользу обороняющейся команды и пробитие штрафного. Также ЭСК отметила не лучшую работу VAR в этом моменте. VAR должен был вмешаться в эпизод и пригласить Бобровского для просмотра. Зафиксирована ошибка, которая, к сожалению, повлияла на результат матча», – приводит слова главы департамента судейства РФС Павла Каманцева «Матч ТВ».