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Максим Рудаков: Радимов — очень сильный тренер для молодых, хорошо их развивает

Максим Рудаков: Радимов — очень сильный тренер для молодых, хорошо их развивает
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Вратарь «Ростова» Максим Рудаков, который выступает в аренде за финскую «Хонку», рассказал о работе под руководством Владислава Радимова в «Зените-2».

«Для молодых ребят это очень сильный тренер: хорошо их развивает. Исключительно положительный образ! Николаич на поле всегда за пацанов был. Мог и судьям вставить, если видел какую-то несправедливость, и сопернику тоже. Радимов тоже всегда говорит правду.

Правда, я больше работал с тренером вратарей Юрием Окрошидзе. Он дал мне шанс в дубле в 16 лет, в матче с «Локомотивом». Со мной на поле вышел Дима Чистяков, а ещё тогда в дубль перевели Игоря Денисова. Помогал молодым, адекватно к нам относился», — сказал Рудаков в интервью Sport24.

В нынешнем сезоне чемпионата Финляндии 26 летний футболист провёл 21 матч, отстояв восемь игр «на ноль».

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