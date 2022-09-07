«Я ведь почти перешёл к ним…» Кунде высказался о поражении «Челси», а затем удалил пост

23-летний французский защитник «Барселоны» Жюль Кунде, пополнивший каталонский клуб этим летом, в социальных сетях высказался о поражении лондонского «Челси» в выездном матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА от загребского «Динамо» (0:1).
«А я ведь почти перешёл к ним…» — написал Кунде в одной из социальных сетей. Однако впоследствии футболист удалил свою публикацию.
Напомним, переход Кунде из «Севильи» обошёлся «Барселоне» в € 50 млн. При этом СМИ на протяжении длительного времени сообщали, что Жюль был близок к переходу именно в лондонский «Челси». Француз, подписавший контракт до 30 июня 2027 года с сине-гранатовыми, уже успел провести за новый клуб две встречи, в которых отметился двумя результативными передачами.
Кунде не забивает за «Барселону» из выгодной позиции.
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 8 сентября 2022
-
10:16
-
10:15
-
10:04
-
10:02
-
10:00
-
09:47
-
09:45
-
09:40
-
09:39
-
09:36
-
09:31
-
09:25
-
09:20
-
09:09
-
08:57
-
08:34
-
08:25
-
08:10
-
07:52
-
07:36
-
07:30
-
07:12
-
06:53
-
06:45
-
06:35
-
06:34
-
05:34
-
05:34
-
05:22
-
04:59
-
04:54
-
04:45
-
04:32
-
04:19
-
04:00