«Я ведь почти перешёл к ним…» Кунде высказался о поражении «Челси», а затем удалил пост

23-летний французский защитник «Барселоны» Жюль Кунде, пополнивший каталонский клуб этим летом, в социальных сетях высказался о поражении лондонского «Челси» в выездном матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА от загребского «Динамо» (0:1).

«А я ведь почти перешёл к ним…» — написал Кунде в одной из социальных сетей. Однако впоследствии футболист удалил свою публикацию.

Напомним, переход Кунде из «Севильи» обошёлся «Барселоне» в € 50 млн. При этом СМИ на протяжении длительного времени сообщали, что Жюль был близок к переходу именно в лондонский «Челси». Француз, подписавший контракт до 30 июня 2027 года с сине-гранатовыми, уже успел провести за новый клуб две встречи, в которых отметился двумя результативными передачами.

Кунде не забивает за «Барселону» из выгодной позиции.

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