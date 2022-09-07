Максим Рудаков: после 24 февраля тренер «Хонки» дал мне пару выходных

Голкипер «Ростова» Максим Рудаков, выступающий на правах аренды за финскую «Хонку», рассказал, как в клубе отреагировали на события, которые произошли в феврале 2022 года. Также голкипер рассказал, как у него обстоят дела с изучением финского языка.
«Что у меня с финским языком? Маленькие диалоги в раздевалке понимаю, в магазине могу сориентироваться, по ютубу что-то учу. А в целом чаще говорю на английском.
Как жизнь в Финляндии изменилась после 24 февраля? На моём пребывании эта ситуация никак не сказалась. Тренер дал мне пару выходных, чтобы привести мысли в порядок. И ребята интересовались моими делами, моих родных, здоровьем.
Сейчас закрывают границу с Эстонией. Есть ли такие опасения по Финляндии? Разумеется, есть: вдруг буду видеть родных реже. Но мы на это никак повлиять не можем», — цитирует Рудакова Sport24.
- 8 сентября 2022
-
10:16
-
10:15
-
10:04
-
10:02
-
10:00
-
09:47
-
09:45
-
09:40
-
09:39
-
09:36
-
09:31
-
09:25
-
09:20
-
09:09
-
08:57
-
08:34
-
08:25
-
08:10
-
07:52
-
07:36
-
07:30
-
07:12
-
06:53
-
06:45
-
06:35
-
06:34
-
05:34
-
05:34
-
05:22
-
04:59
-
04:54
-
04:45
-
04:32
-
04:19
-
04:00