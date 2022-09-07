Максим Рудаков: после 24 февраля тренер «Хонки» дал мне пару выходных

Голкипер «Ростова» Максим Рудаков, выступающий на правах аренды за финскую «Хонку», рассказал, как в клубе отреагировали на события, которые произошли в феврале 2022 года. Также голкипер рассказал, как у него обстоят дела с изучением финского языка.



«Что у меня с финским языком? Маленькие диалоги в раздевалке понимаю, в магазине могу сориентироваться, по ютубу что-то учу. А в целом чаще говорю на английском.



Как жизнь в Финляндии изменилась после 24 февраля? На моём пребывании эта ситуация никак не сказалась. Тренер дал мне пару выходных, чтобы привести мысли в порядок. И ребята интересовались моими делами, моих родных, здоровьем.



Сейчас закрывают границу с Эстонией. Есть ли такие опасения по Финляндии? Разумеется, есть: вдруг буду видеть родных реже. Но мы на это никак повлиять не можем», — цитирует Рудакова Sport24.

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