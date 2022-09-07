Путин — о спортсменах из Европы в России: чего их ограничивать? Пусть приезжают и работают

Президент России Владимир Путин высказался за въезд иностранных спортсменов в страну.
«Мы никому не позволим навязывать нам какие-то решения, руки у них коротки. Но и в этой сфере мы ничего не должны делать противоречащего нашим интересам. Лавров на меня рассердится, наверное, — он здесь в зале как раз смотрит внимательно, — потому что МИД всё время действует зеркально: нам плюнули — мы тоже должны ответить плевком, нам визы закрыли, и мы тоже всем должны закрыть визы.
Не нужно ничего делать, что не отвечает нашим интересам. Мы заинтересованы, чтобы молодые люди приезжали и учились у нас. Чего их закрывать? Мы заинтересованы, чтобы бизнес сюда приезжал и работал у нас, несмотря на все ограничения. А таких очень много бизнесменов, которые любят Россию, приезжают или хотят здесь работать. Вот вам, пожалуйста, пусть приезжают и работают. Чего их ограничивать? Репетиторы приезжают. Да пускай приезжают и работают! Чего здесь плохого? Спортсмены, деятели искусства. Зачем ограничивать? Мы не будем сами обрывать эти контакты. Они их политизируют, они не нас изолируют, а сами себя», — приводит слова Путина «Интерфакс».
- 7 сентября 2022
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