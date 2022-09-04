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Главный тренер «Спартака» высказался об игре легионеров клуба на старте сезона

Главный тренер «Спартака» высказался об игре легионеров клуба на старте сезона
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Главный тренер «Спартака» Борис Миронов высказался о победе красно-белых с минимальным счётом в матче Фонбет регулярного «Чемпионата» КХЛ с «Сибирью». Кроме того, наставник поделился мнением об игре легионеров клуба.

«Есть ли ощущение, что ждём большего от игры легионеров в атаке? Хочется видеть от всех ребят, не только от легионеров — более стабильную игру, ошибки есть и будут, это начало сезона. Нужно не допускать грубых ошибок, сегодня они были. «Сибирь» могла забить свои выходы, но Патрик Рыбар здорово сыграл и выручил команду. Будем работать — и, конечно, от всех ребят ждём улучшения игры в каждом матче.

Доволен ли тем, что обе победы команда одержала «на характере»? Конечно, тренерский штаб доволен любой победой. Неважно, какой счёт, это — победа. Да, тяжёлые матчи, но это закаляет коллектив — все выкладываются и ложатся под шайбу, стараются помочь партнёру в отборе шайбы или поймать на себя бросок. Такие матчи только закаляют команду. Надеюсь, что в дальнейшем мы только улучшим все технические и тактические вопросы. Конечно, мы довольны победой, но будем работать дальше», — приводит слова Миронова официальный сайт «Спартака».

Напомним, во втором матче стартовавшего регулярного чемпионата с «Сибирью» москвичи оказались сильнее с минимальным перевесом — 1:0. В первой встрече сезона «Спартак» также одержал победу, обыграв «Амур». Победный гол был забит на 57-й минуте после ошибки защитника хабаровчан.

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