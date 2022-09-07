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Каррагер: отставка Тухеля поразила. Думал, после ухода Абрамовича из «Челси» всё изменится

Каррагер: отставка Тухеля поразила. Думал, после ухода Абрамовича из «Челси» всё изменится
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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением об увольнении Томаса Тухеля с поста главного тренера «Челси».

«Я был ошеломлён и поражён этой новостью, потому что думал, что новый режим в «Челси» будет отличаться от того, что был при Абрамовиче. Несколько дней назад я сказал, что, если бы у руля «Челси» всё ещё был Абрамович, нам стоило бы бояться за Тухеля, потому что такое уже происходило со многими замечательными тренерами: Анчелотти, Конте, Моуринью.

Но я ощущал, что сейчас всё изменится, поэтому новость стала для меня настоящим шоком. Понятно, что «Челси» выдал не лучшее начало сезона, но клуб получил тот состав, к которому стремился в трансферное окно. Казалось, они дадут высококлассному тренеру шанс собрать из этих игроков настоящую команду», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?

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