Каррагер: отставка Тухеля поразила. Думал, после ухода Абрамовича из «Челси» всё изменится

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением об увольнении Томаса Тухеля с поста главного тренера «Челси».
«Я был ошеломлён и поражён этой новостью, потому что думал, что новый режим в «Челси» будет отличаться от того, что был при Абрамовиче. Несколько дней назад я сказал, что, если бы у руля «Челси» всё ещё был Абрамович, нам стоило бы бояться за Тухеля, потому что такое уже происходило со многими замечательными тренерами: Анчелотти, Конте, Моуринью.
Но я ощущал, что сейчас всё изменится, поэтому новость стала для меня настоящим шоком. Понятно, что «Челси» выдал не лучшее начало сезона, но клуб получил тот состав, к которому стремился в трансферное окно. Казалось, они дадут высококлассному тренеру шанс собрать из этих игроков настоящую команду», — приводит слова Каррагера Sky Sports.
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- 8 сентября 2022
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