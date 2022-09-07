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Созин: не надо смеяться, что Россия играет с Киргизией. Мы должны показать, что существуем

Созин: не надо смеяться, что Россия играет с Киргизией. Мы должны показать, что существуем
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Известный футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал решение сборной России провести товарищеские матчи с национальными командами Киргизии и Ирана.

«Сборная России просто обязана собираться. Объяснение этому очень простое: когда началась пандемия коронавируса, все соревнования встали на паузу. В тот момент я общался с Черчесовым, и он прямо сказал, что из-за такой паузы теряется не только тонус, но и отношения внутри команды. Коллектив пришлось собирать заново. А атмосфера в сборной — важнейшая составляющая.

Не надо смеяться, что мы играем с Киргизией или Ираном. Главное – мы играем с командами других стран! Бан России не будет вечным, мы должны показать, что существуем. И, дай бог, в следующем году у нас будут не только товарищеские матчи», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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