Бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» Зе Луиш стал игроком турецкого «Хатайспора»

Бывший нападающий московских «Спартака» и «Локомотива» Зе Луиш продолжит карьеру в чемпионате Турции. Новым клубом форварда станет «Хатайспор», сообщают социальные сети команды. Детали контракта Зе Луиша с «Хатайспором» пока не разглашаются.
С февраля по июль 2022 года 31-летний Зе Луиш был футболистом саудовского клуба «Аль-Таавун». В настоящее время футболист находится в статусе свободного агента. Ранее Зе Луиш был футболистом «Локомотива», «Порту» и «Спартака», в составе которого выиграл чемпионат и Суперкубок России. Также в Португалии нападающий выступал за «Брагу» и «Жил Висенте».
Нападающий Зе Луиш в летнее трансферное окно мог стать игроком киевского «Динамо», однако переход форварда Кабо-Верде сорвался из-за финансовых требований и ситуации, происходящей на Украине.
- 8 сентября 2022
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