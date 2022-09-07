«Вулверхэмптон» добился разрешения для работы Диего Косты в Англии

Нападающий Диего Коста в ближайшее время может стать футболистом «Вулверхэмптона». Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях, английский клуб добился разрешения выдачи рабочей визы для футболиста после подачи апелляции на соответствующий запрет.
По сведениям инсайдера, Коста уже сегодня вылетит в Англию, чтобы обсудить с «волками» окончательные детали перехода на правах свободного агента. Клуб уже запланировал необходимое медицинское обследование, а также приготовил контракт для футболиста сроком действия на один год.
Напомним, Диего Коста уже выступал в английской Премьер-лиге за «Челси». Всего игрок провёл 89 встреч, в которых забил 52 мяча. Также форвард выступал за мадридский «Атлетико» и «Атлетико Минейро». В январе текущего года Коста покинул бразильскую команду и в данный момент находится в статусе свободного агента.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
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