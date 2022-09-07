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«Аякс» — «Рейнджерс»: стартовые составы на матч 1-го тура Лиги чемпионов

«Аякс» — «Рейнджерс»: стартовые составы на матч 1-го тура Лиги чемпионов
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Стали известные стартовые составы на матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором амстердамский «Аякс» примет дома шотландский «Рейнджерс» из Глазго. Команды будут играть на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды). Встреча начнётся в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Аякс»: Пасвер — Блинд, Бейсси, Тимбер, Ренс — Тейлор, Альварес, Кудус — Бергвейн, Бергёйс, Тадич.

«Рейнджерс»: Маклафлин — Таверньер — Голдсон, Сэндс, Баришич — Райт, Ландстрем, Тилльман, Камара, Кент — Чолак.

Напомним, в группе А, в которой соревнуются голландский и шотландский клубы, представлены также команды из Англии и Италии. Это коллективы, занявшие в своих лигах в прошлом сезоне вторые места, — «Ливерпуль» и «Наполи» соответственно. Их матч также пройдёт сегодня, 7 сентября, начало – в 22:00 мск.

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