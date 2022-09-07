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«Динамо» анонсировало переход капитана сборной Израиля Дасы

«Динамо» анонсировало переход капитана сборной Израиля Дасы
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Пресс-служба «Динамо» в своём телеграм-канале анонсировала переход бывшего защитника «Витесса» Эли Дасы. Даса — израильтянин эфиопского происхождения.

Даса — капитан сборной Израиля. Он сыграл в составе национальной команды 48 матчей. Защитник провёл последние три сезона в чемпионате Нидерландов. Он сыграл за «Витесс» 73 матча в национальном первенстве. В прошлом сезоне Даса сделал пять результативных передач в Эредивизии.

Вчера, 6 сентября, «Динамо» объявило о переходе полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна. Сейчас команда Славиши Йокановича занимает четвёртое место в Российской Премьер-Лиге. Наставник бело-голубых уже работал с Дасой в израильском «Маккаби». Израильтянин также пересекался с бывшим тренером сборной России Леонидом Слуцким в «Витессе».

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