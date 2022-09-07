Хирург, прооперировавший Погба, назвал сроки восстановления француза

Хирург Роберто Росси, прооперировавший полузащитника сборной Франции и «Ювентуса» Поля Погба, рассказал о состоянии футболиста. По словам специалиста, он пропустит около двух месяцев, прежде чем сможет приступить к тренировкам в общей группе.



«Мы с врачами «Ювентуса» уже пришли к общему мнению, что ему нужно восемь недель, чтобы вновь присоединиться к команде и начать тренировки в общей группе. Я говорю о приблизительном сроке. В дальнейшем надо будет вновь оценить его состояние», — цитирует Роберто Росси Tuttosport.



Ранее стало известно, что Погба стал жертвой шантажистов, которые требовали у него € 13 млн. Поль утверждал, что узнал среди шантажистов своего старшего брата Матиаса Погба.

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