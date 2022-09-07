Радимов прокомментировал предложение Карпина переместить начало зимней паузы на ноябрь
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал предложение главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина переместить время начала зимней паузы в рамках Российской Премьер-Лиги на конец ноября.
«Карпину виднее. Если есть возможность сместить матчи Кубка России на более поздний срок, почему бы этого не сделать? Конечно, трёхмесячный перерыв — многовато. Да и два месяца много. Просто футболистам придётся вместо того, чтобы проводить встречи, тренироваться на сборах. Поверьте, игрокам всегда лучше выйти на поле. А распускать людей на более длительный срок чревато, ведь они должны вернуться в нормальном состоянии. Не каждый способен за собой уследить», — сказал Радимов в интервью каналу RT.
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