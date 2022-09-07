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«Барселона» разгромила «Викторию Пльзень». У Левандовского хет-трик

«Барселона» разгромила «Викторию Пльзень». У Левандовского хет-трик
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Сегодня, 7 сентября, состоялся матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Викторией Пльзень». Команды играли на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Противостояние завершилось со счётом 5:1 в пользу хозяев поля.

Первый гол на 13-й минуте открыли каталонцы. Франк Кессье после передачи Жюля Кунде головой внёс мяч в сетку ворот соперника. Спустя 20 минут форвард Роберт Левандовски укрепил преимущество команды Хави, однако на 44-й минуте игрок чешского клуба Ян Сикора сократил отставание в счёте.

После этого сине-гранатовые забили три безответных гола. Роберт Левандовски еще дважды поразил ворота соперника, оформив хет-трик. На 71-й минуте Ферран Торрес установил итоговый счёт в матче — 5:1.

После этого матча команда Хави расположилась на первом месте в группе C. Ниже располагаются «Бавария» с тремя очками, «Интер» (0) и «Виктория Пльзень» (0) соответственно.

Лига чемпионов. Группа C. 1-й тур
07 сентября 2022, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
5 : 1
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
1:0 Кессье – 13'   2:0 Левандовски – 34'   2:1 Сикора – 44'   3:1 Левандовски – 45+3'   4:1 Левандовски – 67'   5:1 Ф. Торрес – 71'
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