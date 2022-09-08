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Эндрю Робертсон назвал ключевые причины провала «Ливерпуля»

Эндрю Робертсон назвал ключевые причины провала «Ливерпуля»
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Левый защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон высказался о поражении на старте группового этапа Лиги чемпионов от «Наполи» (1:4).

«Всё началось с того, что мы играли недостаточно компактно. Мы не преуспели в Неаполе как команда, это очевидно. «Ливерпуль» известен как прессингующий коллектив. В этом деле, когда один не выигрывает борьбу за мяч, должен быть кто-то, кто поддержит или подстрахует. У нас этого не было. Мы шли навстречу, соперник довольно легко разворачивал нас – и не было никого, чтобы поддержать. «Наполи» же получал достаточно свободного пространства. В итоге мы оставили без помощи и наших центральных защитников, и Алисона.

Играем ли мы так, как должны, как мы хотим? Достаточно ли все делают для команды? Не похоже. Мы идём в прессинг по одному или двое, не собираемся в тройки или четвёрки, а ведь именно при таком раскладе мы выдавали хорошие матчи. И нам нужно вернуться к этому как можно скорее.

Болельщики «Ливерпуля» заслуживают большего, мы заслуживаем большего. Наша интенсивность на протяжении многих лет была невероятной, а то, как мы оказываем давление на соперников, приносило нам успех. Сейчас этого не происходит. Болельщики не дураки, они видят это на поле. Нам нужно скорее менять ситуацию к лучшему. Сегодня же мы пропустили четыре и, наверное, заслужили это. Могли пропустить и больше, ведь Алисон отразил пенальти. Заслуженное поражение – «Ливерпуль» должен быть намного лучше», – приводит слова Робертсона официальный сайт клуба.

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