Левандовски: сегодня день рождения моей жены — все голы были для неё

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о победе над чешской «Викторией» в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов и рассказал, почему этот вечер был для него особенным.



«С самого начала было ясно, насколько важно будет быстро адаптироваться, желательно с первой игры. Партнёры по «Барселоне» очень помогли мне как на поле, так и за его пределами. Меня спрашивают о голах, но важно занимать на поле правильные позиции, чтобы помогать коллективу. Самое важное в голевом эпизоде – момент, когда отдаётся результативная передача. Сегодня партнёры отдали мне три таких паса. Кто забьёт, не так уж важно, ключевое – это три очка. После этого нужно так же подходить к следующей игре.



Сегодня день рождения моей жены, поэтому все голы были для неё. Тот факт, что она находилась на стадионе в свой день рождения, очень значим и важен для меня», – приводит слова Левандовского официальный сайт УЕФА.



На 13-й минуте Франк Кессье вывел «Барселону» вперёд, а на 34-й Левандовски с передачи Серхи Роберто забил свой первый гол в матче. Затем Ян Сикора отыграл один мяч, но во втором тайме Роберт отличился ещё дважды – ассистировали ему Усман Дембеле и Ферран Торрес. А точку поставил тот же Ферран – 5:1.