Холанд – лидер первого тура группового этапа Лиги чемпионов по числу ударов

Нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд нанёс наибольшее количество ударов среди всех игроков в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Согласно официальной статистике УЕФА, норвежец семь раз пробил по воротам испанской «Севильи», оформив дубль, а его команда победила со счётом 4:0.
Вторую строчку по итогам стартового тура делят сразу четверо игроков. Роберт Левандовски из «Барселоны», Килиан Мбаппе из «ПСЖ», Гарри Кейн из «Тоттенхэма» и Энцо Фернандес из «Бенфики» нанесли по шесть ударов по воротам соперников.
При этом Левандовски отметился хет-триком в игре с «Викторией», Мбаппе дважды забил «Ювентусу», а Кейн не сумел отличиться во встрече с «Марселем» (дубль на счету другого игрока «Тоттенхэма», Ришарлисона). Полузащитник «Бенфики» Фернандес также не забивал «Маккаби» – победу его команде принесли точные удары Рафаэла Силвы и Алехандро Гримальдо.
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