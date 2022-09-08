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Терюшков рассказал, рассчитывает ли главный тренер «Химок» Гогниев на Дениса Давыдова

Терюшков рассказал, рассчитывает ли главный тренер «Химок» Гогниев на Дениса Давыдова
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков порассуждал на тему перспектив нападающего подмосковного клуба Дениса Давыдова, известного в мире футбола как «Русский Месси».

В нынешнем сезоне 27-летний футболист не сыграл за «Химки» ни одного матча.

«Гогниев [главный тренер «Химок»] рассчитывает на Дениса. Мы не жалеем о том, что подписали с ним контракт. Сам Денис полностью готов играть и очень этого хочет. В последней игре он уже был в заявке. Тренер постепенно вводит его в команду. Не рассматриваем его трансфер зимой», — сказал Терюшков в интервью Sport24.

В субботу, 10 сентября, «Химки» дома сыграют с самарскими «Крыльями Советов» в матче 9-го тура чемпионата России по футболу сезона-2022/2023.

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