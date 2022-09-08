Evening Standard: «Челси» рассматривает Рубена Аморима из «Спортинга» на должность тренера

Лондонский «Челси» рассматривает Рубена Аморима из португальского «Спортинга» на должность главного тренера команды. Об этом сообщает журналист Evening Standard Низар Кинселла.
По сведениям инсайдера, наставник «Брайтона» Грэм Поттер, с которым руководство синих вчера провело переговоры и которым считался основным кандидатом на пост главного тренера, останется в своём нынешнем клубе. Также одним из претендентов называется бывший тренер французского «ПСЖ» Маурисио Почеттино. Лондонский клуб хочет провести хорошую подготовку, прежде чем принять окончательное решение о назначении.
Напомним, вчера стало известно, что «Челси» уволил Томаса Тухеля с должности главного тренера. После шести туров чемпионата Англии синие занимают шестое место в турнирной таблице, записав в свой актив 10 очков. В первом туре группового этапа Лиги чемпионов лондонский клуб неожиданно проиграл загребскому «Динамо» со счётом 0:1.
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- 9 сентября 2022
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