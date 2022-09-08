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Evening Standard: «Челси» рассматривает Рубена Аморима из «Спортинга» на должность тренера

Evening Standard: «Челси» рассматривает Рубена Аморима из «Спортинга» на должность тренера
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Лондонский «Челси» рассматривает Рубена Аморима из португальского «Спортинга» на должность главного тренера команды. Об этом сообщает журналист Evening Standard Низар Кинселла.

По сведениям инсайдера, наставник «Брайтона» Грэм Поттер, с которым руководство синих вчера провело переговоры и которым считался основным кандидатом на пост главного тренера, останется в своём нынешнем клубе. Также одним из претендентов называется бывший тренер французского «ПСЖ» Маурисио Почеттино. Лондонский клуб хочет провести хорошую подготовку, прежде чем принять окончательное решение о назначении.

Напомним, вчера стало известно, что «Челси» уволил Томаса Тухеля с должности главного тренера. После шести туров чемпионата Англии синие занимают шестое место в турнирной таблице, записав в свой актив 10 очков. В первом туре группового этапа Лиги чемпионов лондонский клуб неожиданно проиграл загребскому «Динамо» со счётом 0:1.

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