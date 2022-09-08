«Ноттингем Форест» подписал Сержа Орье. Защитник стал 22-м новичком команды

Бывший крайний защитник «Тоттенхэма» и «ПСЖ» Серж Орье стал футболистом «Ноттингем Форест» на правах свободного агента. Об этом английский клуб объявил на своей официальной странице.

Орье стал 22-м подписанием клуба в текущее летнее трансферное окно, благодаря чему англичане обновили свой же рекорд по количеству новичков клуба. Стоит отметить, что часть из них была отправлена в аренду в греческий «Олимпиакос». Напомним, трансферное окно в Англии закрылось 1 сентября, но клуб может зарегистрировать ивуарийца как свободного агента при условии получения им рабочей визы.

В минувшем сезоне Серж Орье провёл за «Вильярреал» 24 матча во всех турнирах и сумел отметиться двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего ивуарийского защитника в € 10 млн. Серж Орье также выступал во французской Лиге 1 за «Тулузу», которая вернулась в высший дивизион французского футбола по итогам минувшего сезона.

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