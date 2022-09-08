В «Урале» рассказали, что трансферная кампания клуба ещё не завершена

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что на данный момент клуб ещё не полностью укомплектован. Трансферное окно в России закроется ближайшей ночью.



«Завершена ли трансферная кампания «Урала»? Нет, не завершена. Сегодня до 12 часов ночи по Москве есть время», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Спартак» ведёт переговоры с «Уралом» по аренде Рамазана Гаджимурадова, который выступает за «Урал» с 2020 года. В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги полузащитник провёл 24 матча, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. В нынешнем сезоне в семи сыгранных матчах футболист не смог отметиться голевыми действиями. Портал Transfermarkt оценивает Гаджимурадова в € 700 тыс.

На данный момент «Урал» занимает последнее, 16-е место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав одно очко в восьми турах. Ближайший матч екатеринбуржцы проведут дома с московским «Торпедо» 11 сентября.