В «Урале» рассказали, что трансферная кампания клуба ещё не завершена

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что на данный момент клуб ещё не полностью укомплектован. Трансферное окно в России закроется ближайшей ночью.
«Завершена ли трансферная кампания «Урала»? Нет, не завершена. Сегодня до 12 часов ночи по Москве есть время», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Спартак» ведёт переговоры с «Уралом» по аренде Рамазана Гаджимурадова, который выступает за «Урал» с 2020 года. В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги полузащитник провёл 24 матча, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. В нынешнем сезоне в семи сыгранных матчах футболист не смог отметиться голевыми действиями. Портал Transfermarkt оценивает Гаджимурадова в € 700 тыс.
На данный момент «Урал» занимает последнее, 16-е место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав одно очко в восьми турах. Ближайший матч екатеринбуржцы проведут дома с московским «Торпедо» 11 сентября.
- 9 сентября 2022
-
09:53
-
09:52
-
09:50
-
09:44
-
09:35
-
09:20
-
09:10
-
09:05
-
08:58
-
08:50
-
08:47
-
08:32
-
08:30
-
08:30
-
08:20
-
07:58
-
07:44
-
07:31
-
07:29
-
07:17
-
07:01
-
06:46
-
06:00
-
05:43
-
05:36
-
04:56
-
04:44
-
03:54
-
03:38
-
03:21
-
03:07
-
02:44
-
02:43
-
02:26
-
02:17