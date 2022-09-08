Новая технология определила офсайд размером с ноготь. Эксперты и журналисты возмущены

Вчера, 7 сентября в матче 1-го тура Лиги чемпионов, в котором бельгийский «Брюгге» принимал леверкузенский «Байер», произошёл курьёзный момент, связанный с автоматической фиксацией офсайда. Во время голевой атаки система определила положение вне игры у игрока немецкой команды Жонатана Та, который забрался за линию защитника мизинцем ноги. Этот случай вызвал негативную реакцию со стороны журналистов и экспертов.
Жонатан Та забрался в офсайд ногтем на ноге
Жонатан Та забрался в офсайд ногтем на ноге
«Как вы можете «получить преимущество», заступив мизинцем на ноге за линию последнего защитника? Футбол микроскопически придирчив к измерению офсайдов, но довольно расплывчат в их определении. Опять же, VAR и технологии предназначались для «ясности и очевидности», а не для такого», — написал журналист CBS Sports Нико Кантор на своей странице в социальных сетях.
«Это нелепый ракурс VAR для Леверкузена. Лучший в мире микроскоп вряд ли заметит это положение вне игры», — вторит телевизионный продюсер Орри Бенатар.
«С меньшим размером обуви он, наверное, не попал бы в офсайд, и гол был бы засчитан», — комментирует момент бывший арбитр Юнас Эрикссон.
Напомним, встреча между «Брюгге» и «Байером» закончилась победой бельгийской команды со счётом 1:0.
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