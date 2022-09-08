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«Краснодар» объявил о трансфере полузащитника «Шавеша» и сборной Кабо-Верде

«Краснодар» объявил о трансфере полузащитника «Шавеша» и сборной Кабо-Верде
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«Краснодар» на своём официальном сайте объявил о трансфере полузащитника «Шавеша» и сборной Кабо-Верде Кевина Ленини. 25-летний футболист подписал с «быками» контракт на три года. Он будет выступать за российскую команду под 16-м номером.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ленини в € 300 тыс. До «Шавеша» Кевин выступал за «Оливейренсе», «Анадию» и «Сертаненсе». Также на счету игрока два матча за основную сборную Кабо-Верде. Основная позиция Ленини — центральный опорный полузащитник.

Напомним, накануне «Краснодар» подписал ещё одного игрока «Шавеша» — речь о полузащитнике Жоау Педру Фортеш Башиеза (Батчи).

«Краснодар» после восьми туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Южане набрали 17 очков, они на три очка отстают от лидирующего «Зенита».

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