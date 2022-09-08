«Динамо» объявило о переходе полузащитника «Янг Бойз» Муми Нгамалё

Пресс-служба «Динамо» в своем телеграм-канале объявила о переходе камерунского полузащитника «Янг Бойз» Муми Николя Бриса Нгамалё. Игроку в июле исполнилось 28 лет. Камерунец заключил контракт с московским клубом на два сезона с возможностью продления ещё на один год
В текущем сезоне камерунец провёл пять игр в квалификации Лиги конференций и помог швейцарскому клубу пройти в групповой этап турнира. В чемпионате Швейцарии в семи матчах хавбек забил один гол. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в € 4,7 млн. В прошлом розыгрыше Лиги Европы он забил гол в ворота «Манчестер Юнайтед».
У себя на родине Муми выступал за «Массанго», столичный клуб «Каннон Яунде» и «Котон Спорт». В 2016 году Нгамалё перебрался в австрийский «Альтах». В нём он отыграл один сезон, после чего перешёл «Янг Бойз». Вместе с командой он трижды выиграл швейцарскую Суперлигу. Игрок провёл 40 матчей за национальную команду Камеруна.
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