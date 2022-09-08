«Сочи» — «Динамо». Захарян остался, а Смолов выздоровел. Держитесь, южане!

9 сентября состоится матч 9-го тура РПЛ «Сочи» – «Динамо» Москва. Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу сочинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.04. Успех москвичей оценивается в 3.68. На ничью дают коэффициент 3.92.

Лучшие прогнозы на РПЛ – в одном месте.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Сочи» — «Динамо» 9 сентября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч 9-го тура РПЛ «Сочи» — «Динамо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.24. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.61.

Анализ и прогноз на матч 9-го тура чемпионата России «Сочи» — «Динамо» (09.09.2022)

9 сентября в 20:00 мск на стадионе «Фишт» раздастся свисток о начале встречи в 9-м туре РПЛ между «Сочи» и «Динамо» Москва. Наверняка все помнят борьбу клубов из РПЛ в предыдущем сезоне. Тогда сочинским коллективом руководил Владимир Федотов. В заключительном туре сезона-2021/2022 второе место разыгрывали между собой как раз бело-голубые и южане. «Барсы» выиграли в том противостоянии с обидным для соперника счётом 5:1.

Пришло время вернуть должок, из-за которого «Динамо» финишировало на третьей строчке. С тех пор многое изменилось в стане соперника. Владимир Федотов ушёл в ЦСКА, а на его место пригласили Александра Точилина. Нет Матео Кассьерры, автора хет-трика в той игре, но остался Нобоа, тот самый эквадорец, на счёт которого записали автогол. К слову, он забил единственный мяч за москвичей, но в этот раз не перепутает ворота.

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В сезоне-2022/2023 пишется новая история, и в ней сочинцы испытывают проблемы. После восьми официальных туров команда располагается на седьмой строчке турнирной таблицы. Четыре раза клуб добывал победы и трижды потерпел поражение. Кристиан Нобоа лидирует среди прочих атакующих игроков, но его возможностей недостаточно. В каждом из восьми матчей с участием сочинцев фиксируется тотал больше 2.5 мяча.

Результативный футбол радует болельщиков, но только в том случае, если забивает их клуб, а не соперники. В данном случае статистика обоюдная – 14 забитых и столько же пропущенных. «Сочи» не выигрывал ни одного матча всухую, поэтому тренерский штаб пробует разные варианты. Перестановка футболистов должна помочь в поисках идеального сочетания, но на это требуется время.

Московское «Динамо» выглядит намного лучше оппонента. Клуб не проигрывает на протяжении восьми встреч и находится на четвёртом месте, отставая от «Зенита» всего на четыре очка. Сейчас у бело-голубых есть хороший выбор в нападении, поэтому решение Йокановича по стартовому составу будет неочевидным. Выздоровел Фёдор Смолов, и он готов выйти на поле. Отличное усиление, ведь игрок забил уже четыре гола и сделал один ассист.

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Присоединился к команде новичок – Эли Даса. Прошлые три сезона спортсмен провёл в Нидерландах и выступал за «Витесс». С 2015-го играет за сборную Израиля и весной этого года был назначен капитаном. Он уже приступил к тренировкам, но принимать участие в матчах ещё рано. Постепенно бело-голубые становятся сильнее, и за этим приятно наблюдать.

В предыдущем туре они разобрались с «Уралом». К слову, «шмели» стали обидчиками сочинцев в Кубке России. Несмотря на то что там тренеры прибегали к ротации, списывать со счетов результат не следует. Тюкавин забил очередной гол, который стал для него третьим за три тура в РПЛ. Шикарный мяч положил Макаров, который и стал победным. Есть в числе успехов «Динамо» выигранная встреча со «Спартаком» (1:0).

Захарян стал причиной огромного количества слухов на трансферном рынке. Изначально сорвался его переход в «Челси», из-за чего футболист сильно переживает. После этого появилась информация об интересе к 19-летнему полузащитнику со стороны «Барселоны» и «Реала» Мадрид. Независимо от того, насколько всё это правдиво, игрок будет выкладываться на поле, чтобы его заметили.

Эксперты сделали подарок, предложив шикарный коэффициент 3.68 на победу «Динамо» Москвы. Воспользуемся этим шансом, ведь этот исход выглядит очень надёжным. Пройдёт как минимум три тура, пока южане будут нащупывать свою игру. В это время у бело-голубых активно развивается атака, восстанавливаются лидеры и приходит результат. Всё это благодаря проделанной работе тренерского штаба, агентов и самих футболистов.

Анализ и прогноз на матч «Сочи» — «Динамо» 9 сентября 2022 года

Не следует брать в расчёт победы сочинцев, добытые над андердогами и слабыми коллективами. Проблемные «Химки», только набирающий тогда форму «Пари НН», «Ахмат» в меньшинстве и кризисный «Торпедо». Мало того, что в списке жертв московского «Динамо» есть «Спартак», так ещё подопечные Славиши Йокановича не проигрывают на дистанции восьми матчей. Восстановился Фёдор Смолов, продолжает забивать Тюкавин, хороши Захарян и Фомин, а ворота защищает Шунин. К тому же бело-голубые жаждут мести за прошлое поражение. Рекомендуем поставить на победу гостей за коэффициент 3.68.

Ставка: победа «Динамо» за коэффициент 3.68.

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