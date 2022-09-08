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Матч «Ниццы» и «Кёльна», отложенный из-за столкновений болельщиков, окончился вничью

Матч «Ниццы» и «Кёльна», отложенный из-за столкновений болельщиков, окончился вничью
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Сегодня, 8 сентября, в матче 1-го тура Лиги конференций сезона-2022/2023 французская «Ницца» принимала немецкий «Кёльн». Встреча проходила на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце и завершилась вничью — 1:1. Начало игры было отложено почти на час из-за стычек фанатов двух команд на трибунах.

На 19-й минуте с передачи Яна Тильмана забил нападающий «Кёльна» Штеффен Тиггес. Однако на 62-й минуте в ворота немецкого клуба был назначен одиннадцатиметровый, который реализовал форвард «Ниццы» Анди Делор — 1:1.

Главный тренер команды хозяев — Люсьен Фавр, гостей — Штеффен Баумгарт.

Соперниками «Ниццы» и «Кёльна» по группе являются чешский «Словацко» и сербский «Партизан». Их матч закончился результативной ничьей — 3:3.

Лига конференций. Группа D. 1-й тур
08 сентября 2022, четверг. 19:45 МСК
Ницца
Ницца, Франция
Окончен
1 : 1
Кёльн
Кёльн, Германия
0:1 Тиггес – 19'   1:1 Делор – 62' (пен)
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