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«Понимал: предложений топ-клубов не будет». Дмитрий Комбаров — о завершении карьеры

«Понимал: предложений топ-клубов не будет». Дмитрий Комбаров — о завершении карьеры
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Бывший футболист «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров прокомментировал завершение профессиональной карьеры.

«Я спокойно к этому относился. У меня была хорошая карьера, поиграл в больших клубах. И в 34 года понимал, что предложений от топов уже не будет. А ездить по России не хотелось. Спокойно завершил карьеру, никакой депрессии не возникало. Я наигрался в футбол. Хорошие моменты сохранил в памяти. Своей карьерой я доволен. Закончил на хорошей ноте – «Крылья» завоевали золотые медали ФНЛ», — сказал Дмитрий Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Последним клубом защитника были самарские «Крылья Советов». Футболист покинул самарскую команду после завершения сезона-2020/2021. Ранее Комбаров выступал за московские клубы «Динамо» и «Спартак». Также на счету 35-летнего Дмитрия 47 матчей за сборную России.

Полностью интервью читайте в ближайшее время на «Чемпионате».

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