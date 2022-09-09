Клуб Дзюбы «Адана Демирспор» подписал ещё одного центрального нападающего

Норвежский нападающий Фредрик Гульбрандсен подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», за который выступает российский форвард Артём Дзюба. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение с 29-летним футболистом подписано на два года. Он перешёл в «Адана Демирспор» в качестве свободного агента. Три последних сезона Гульбрандсен провёл в клубе «Истанбул Башакшехир». Там он принял участие в 100 матчах, отметился 19 мячами и тремя голевыми передачами.
Гульбрандсен начинал карьеру в норвежском клубе «Лиллестрём». Также он играл за представляющие ту же страну «Люн» и «Мольде», австрийский «РБ Зальцбург» и американский «Нью-Йорк Ред Буллз».
«Адана Демирспор» набрал 10 очков в пяти матчах и в следующем туре сыграет с действующим чемпионом Турции, клубом «Трабзонспор».
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