Игрок «Урала» Емельянов перешёл в «Шинник». Несколько лет назад им интересовался «Спартак»

Защитник «Урала» Роман Емельянов перешёл в ярославский «Шинник». Об этом сообщает пресс-служба чёрно-синих. Игрок присоединился к команде Вадима Евсеева на правах аренды, которая действует до конца нынешнего сезона.

Емельянов пополнил состав екатеринбургской команды в 2014 году. На его счету в составе «Урала» 141 официальный матч и один гол. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги опорный полузащитник появлялся на поле дважды. В матчах Фонбет Кубка России он не принимал участия. Пропуски игр связаны с травмами игрока. Сейчас «Урал» с одним очком располагается на последнем месте в Российской Премьер-Лиге.

«Шинник» под руководством Вадима Евсеева выступает в Мелбет Первой лиге. Команда из Ярославля занимает 13-е место в турнире.