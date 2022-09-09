Роналду – худший игрок «МЮ» в матче с «Реалом Сосьедад» по версии WhoScored

Нападающий Криштиану Роналду получил самую низкую оценку среди всех футболистов «Манчестер Юнайтед» по версии портала WhoScored в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Реалом Сосьедад».



Роналду вышел в стартовом составе на позиции центрфорварда и отыграл все 90 минут. В этой игре португалец забил, но из офсайда. Два его удара были заблокированы, ещё два оказались неточными. Итоговая оценка WhoScored – 5,9. Давид де Хеа получил 6,2, центральные защитники Гарри Магуайр и Виктор Линделёф – по 6,3. Самая высокая оценка у Энтони Эланги (7,1).



Отметим, что манкунианцы уступили сопернику из Сан-Себастьяна со счётом 0:1. Единственный гол в матче на 59-й минуте оформил полузащитник Брайс Мендес, реализовавший пенальти.