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Дмитрий Комбаров рассказал, что хотел стать футбольным агентом, а не тренером

Дмитрий Комбаров рассказал, что хотел стать футбольным агентом, а не тренером
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Главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров поделился, что после завершения карьеры хотел стать футбольным агентом. Он отметил, что изменил это решение не сразу.

«Изначально думал заняться агентской деятельностью. Не раз говорил, что хочу попробовать себя в разных направлениях. Но решил двигаться по пути тренерства. Поступило предложение от «Звезды», долго не думал», – сказал Комбаров в эксклюзивном в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Последним клубом защитника были самарские «Крылья Советов». Футболист покинул самарскую команду после завершения сезона-2020/2021. Ранее Комбаров выступал за московские клубы «Динамо» и «Спартак». Также на счету 35-летнего Дмитрия 47 матчей за сборную России.

«Когда-нибудь хотел бы возглавить «Спартак». Первое интервью с Комбаровым-тренером «Когда-нибудь хотел бы возглавить «Спартак». Первое интервью с Комбаровым-тренером
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