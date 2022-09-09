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Дмитрий Комбаров: мою кандидатуру в «Звезду» предложил брат

Дмитрий Комбаров: мою кандидатуру в «Звезду» предложил брат
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Главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров рассказал, кто предложил его кандидатуру на этот пост.

«Клуб искал главного тренера. У моего брата Кирилла возникла идея предложить мне возглавить «Звезду». Он позвонил, спросил, готов ли я стать главным тренером команды. Я согласился. После этого мою кандидатуру предложили клубу, а руководство «Звезды» её одобрило.

В клубе сложилась определённая ситуация: за две недели до старта не было тренера. Может, с кем-то и вели переговоры, я не знаю. Посовещались и приняли такое решение», – сказал Комбаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Последним клубом в игровой карьере защитника были самарские «Крылья Советов». Футболист покинул самарскую команду после завершения сезона-2020/2021. Ранее Комбаров выступал за московские клубы «Динамо» и «Спартак». Также на счету 35-летнего Дмитрия 47 матчей за сборную России.

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