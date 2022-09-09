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Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 9-го тура

Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 9-го тура
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Сегодня, 9 сентября, матчем «Сочи» — «Динамо» (Москва) стартует 9-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Центральная игра тура состоится 10 сентября — между собой встретятся ЦСКА и «Краснодар» (второе и третье место турнирной таблицы).

В 9-м туре чемпионата России состоятся следующие восемь встреч:

9 сентября, пятница:

  • «Сочи» — «Динамо» (Сочи, 20:00 мск);

10 сентября, суббота:

  • «Химки» — «Крылья Советов» (Химки, 15:00 мск);
  • ЦСКА — «Краснодар» (Москва, 17:30 мск);
  • «Ахмат» — «Пари Нижний Новгород» (Грозный, 19:45);

11 сентября, воскресенье:

  • «Урал» — «Торпедо» (Екатеринбург, 13:00 мск);
  • «Факел» — «Локомотив» (Воронеж, 15:00 мск);
  • «Зенит» — «Оренбург» (Санкт-Петербург, 17:30 мск);
  • «Ростов» — «Спартак» (Ростов-на-Дону, 19:45 мск).

Напомним, на данный момент турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» — за восемь туров команда Сергея Семака набрала 20 очков. Второе и третье место занимают ЦСКА и «Краснодар» — у команд по 17 очков.

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