Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 9-го тура
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Сегодня, 9 сентября, матчем «Сочи» — «Динамо» (Москва) стартует 9-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Центральная игра тура состоится 10 сентября — между собой встретятся ЦСКА и «Краснодар» (второе и третье место турнирной таблицы).
В 9-м туре чемпионата России состоятся следующие восемь встреч:
9 сентября, пятница:
- «Сочи» — «Динамо» (Сочи, 20:00 мск);
10 сентября, суббота:
- «Химки» — «Крылья Советов» (Химки, 15:00 мск);
- ЦСКА — «Краснодар» (Москва, 17:30 мск);
- «Ахмат» — «Пари Нижний Новгород» (Грозный, 19:45);
11 сентября, воскресенье:
- «Урал» — «Торпедо» (Екатеринбург, 13:00 мск);
- «Факел» — «Локомотив» (Воронеж, 15:00 мск);
- «Зенит» — «Оренбург» (Санкт-Петербург, 17:30 мск);
- «Ростов» — «Спартак» (Ростов-на-Дону, 19:45 мск).
Напомним, на данный момент турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» — за восемь туров команда Сергея Семака набрала 20 очков. Второе и третье место занимают ЦСКА и «Краснодар» — у команд по 17 очков.
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