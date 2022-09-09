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Спортивный директор «Боруссии»: Холанд в какой-то момент стал для нас проблемой

Спортивный директор «Боруссии»: Холанд в какой-то момент стал для нас проблемой
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Спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель высказался о ситуации, которая сложилась в команде из-за экс-форварда дортмундцев Эрлинга Холанда. По словам Келя, в какой-то момент норвежец, перешедший в «Манчестер Сити», стал проблемой. В общей сложности он провёл за «Боруссию» 89 матчей и забил 86 мячей.

«Хотя мы полностью признаём и ценим успешную игру Эрлинга в нашей команде, в концовке своего периода в клубе он стал проблемой. В самом клубе и в раздевалке.

Учитывая это, время для его продажи было выбрано верно. Оно хорошо подходило как нам, так и «Манчестер Сити». Сейчас у нас первые 10 мячей нового сезона забили 10 разных игроков. Это — доказательство правильности решения», — цитирует Келя SportBild.

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