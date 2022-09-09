Кассано: «Бавария» в матче с «Интером» фактически играла в другой вид спорта

Бывший итальянский футболист Антонио Кассано поделился впечатлениями от матча Лиги чемпионов, в котором «Бавария» обыграла «Интер». Встреча закончилась со счётом 2:0.



«Я слышал много критики, много всего было сказано о тренере и игроках. Но «Бавария» намного сильнее, они фактически играют в другой вид спорта.



У «Интера» есть проблемы. Они не играли хорошо, это правда. Но «Бавария» — одна из трёх сильнейших команд в мире. Я не могу слишком сильно критиковать «Интер» или тренера. Они сделали, что могли, но соперник был слишком силён», — написал Кассано в соцсетях.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча «Интер» — «Бавария».



В следующем туре «Бавария» будет принимать «Барселону», а «Интер» отправится в гости к «Виктории Пльзень».

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