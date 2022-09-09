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Источник: новый президент «Спартака» уже приступил к работе в клубе

Источник: новый президент «Спартака» уже приступил к работе в клубе
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Первый вице-президент компании «Лукойл» Александр Матыцын уже приступил к работе на должности президента московского «Спартака». Предприниматель уже осуществляет руководство клубом и знакомится с положением дел, информирует «РБК-Спорт».

Согласно сведениям источника, решение по кандидатурам потенциальных новичков принимает именно Матыцын. Так, например, Кейта Бальде пополнил состав «Спартака» после согласования с новым президентом.

Ранее сообщалось, что генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сохранит должность в клубе.

Напомним, 22 августа 2022 года «Лукойл» объявил о приобретении 100% акций футбольного клуба «Спартак» и стадиона «Открытие Банк Арена». Компания является генеральным спонсором красно-белых более 20 лет. По причине этих изменений Леонид Федун покинул пост президента клуба, который занимал 18 лет. Под его руководством красно-белые выигрывали чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.

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