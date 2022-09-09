В РФС подтвердили договорённость с Боснией и Герцеговиной о товарищеском матче

Служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) подтвердила информацию о контрольном матче между сборными России и Боснии и Герцеговины. Встреча состоится 19 ноября в Санкт-Петербурге.

«Принципиальная договорённость о проведении товарищеского матча со сборной Боснии и Герцеговины действительно достигнута. Вся иная информация, касающаяся этой встречи, будет опубликована дополнительно», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

Напомним, в сентябре и ноябре команда Валерия Карпина проведёт серию контрольных встреч. Первая из них пройдёт 24 сентября в Бишкеке, где Россия сыграет с командой Киргизии, которая занимает 95-ю строчку в рейтинге ФИФА. Также достигнута договорённость о проведении в ноябре выездной товарищеской встречи с Ираном. Помимо этого, 19 ноября в Санкт-Петербурге пройдёт встреча с командой Боснии и Герцеговины.