Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком месяца в Серии А

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия стал лучшим игроком месяца в Серии A, сообщает официальный сайт лиги. Футболист получит награду перед матчем «Наполи» – «Специя».
В голосовании футболист опередил Пауло Дибалу («Рома»), Тёна Копмейнерса («Аталанта»), Лаутаро Мартинеса («Интер») и Душана Влаховича («Ювентус»).
Ранее Кварацхелию признали лучшим игроком по итогам месяца по версии ассоциации футболистов Италии (AIC).
В августе грузинский футболист забил три мяча и сделал одну голевую передачу. Всего на его счету пять игр в нынешнем сезоне итальянского чемпионата, где он забил четыре гола и отдал одну передачу.
Напомним, ранее Кварацхелия выступал в чемпионате России. В Российской Премьер-Лиге он сыграл семь матчей за «Локомотив» и 69 игр за казанский «Рубин».
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