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Крауч предположил, что игры АПЛ можно было бы не переносить из-за смерти Елизаветы II

Крауч предположил, что игры АПЛ можно было бы не переносить из-за смерти Елизаветы II
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Бывший нападающий клубов АПЛ Питер Крауч предположил, что матчи английской Премьер-лиги можно было бы не переносить из-за смерти Елизаветы II.

«Я знаю, что это всего лишь игра, а некоторые вещи гораздо важнее, но представьте, что все матчи состоялись бы в эти выходные. Чёрные повязки, соблюдение тишины, национальный гимн, игра королевского оркестра… Для миллионов зрителей по всему миру.

Разве это не лучшие проводы?» – написал Крауч в «Твиттере».

Ранее стало известно, что матчи 7-го тура АПЛ и других лиг, запланированные на ближайшие выходные, будут перенесены.

Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет, после смерти своего отца — короля Георга VI. Таким образом, она правила страной более 70 лет.

Елизавета II скончалась накануне. Сперва появилась информация о резком ухудшении состояния здоровья монарха, а вскоре стало известно, что она умерла на 97-м году жизни. Матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад» начался с минуты молчания.

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