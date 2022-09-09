Федотов: европейский топ-5 плачет по Зайнутдинову

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением об игре футболиста команды Бактиёра Зайнутдинова.
«По силам ли Зайнутдинову стать первым казахским игроком в топ-5 европейских чемпионатов? Почему нет, времени у него предостаточно. Ему нужно стать более стабильным, более уверенным. Топ-5 по нему плачет! Бактиёр адаптировался к новой позиции моментально, у него и выбора другого не было. Понятно, что есть нюансы, есть куда двигаться, но нужно немного времени, чтобы команда и игроки друг друга прочувствовали. Мы в предыдущих командах уже ставили латералей на позицию центрального защитника.
Баха очень дисциплинированный, неуступчивый, хорошо играет в единоборствах. Он не даёт себя обыгрывать в обороне и ещё участвует в атакующих действиях. Конечно, рассчитываем на него и на других позициях. Когда у нас закончится дефицит центральных защитников, будем рассматривать другие варианты. Хотя я думаю, что ему очень понравилось на новой позиции. Он теперь и обороняется, и атакует. Баха правильно принимает эту ситуацию, мне не приходится его уговаривать», – цитирует Федотова Metaratings.
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