Ведущие игроки Боснии и Герцеговины откажутся от вызова в сборную на матч с Россией

Некоторые игроки сборной Боснии и Герцеговины откажутся прибыть в расположение национальной сборной на встречу с командой России, сообщает N1. По информации источника, речь идёт о ведущих игроках команды. Футболисты уже подтвердили источнику отказ от матча с российской сборной.

Ранее полузащитник Миралем Пьянич сказал, что намерен отказаться от поездки на матч с Россией, а экс-защитник сборной Эрвин Жуканович предложил запретить въезд в страну тем, кто сыграет с россиянами. Кроме того, против проведения матча выступили и футбольные функционеры из Боснийской федерации футбола.

Напомним, 9 сентября стало известно, что сборная Боснии и Герцеговины сыграет с командой России 19 ноября в Санкт-Петербурге.