Ведущие игроки Боснии и Герцеговины откажутся от вызова в сборную на матч с Россией
Поделиться
Некоторые игроки сборной Боснии и Герцеговины откажутся прибыть в расположение национальной сборной на встречу с командой России, сообщает N1. По информации источника, речь идёт о ведущих игроках команды. Футболисты уже подтвердили источнику отказ от матча с российской сборной.
Ранее полузащитник Миралем Пьянич сказал, что намерен отказаться от поездки на матч с Россией, а экс-защитник сборной Эрвин Жуканович предложил запретить въезд в страну тем, кто сыграет с россиянами. Кроме того, против проведения матча выступили и футбольные функционеры из Боснийской федерации футбола.
Напомним, 9 сентября стало известно, что сборная Боснии и Герцеговины сыграет с командой России 19 ноября в Санкт-Петербурге.
Комментарии
- 10 сентября 2022
-
05:25
-
04:54
-
04:42
-
04:36
-
03:52
-
03:42
-
03:34
-
03:27
-
03:03
-
02:10
-
02:02
-
00:52
-
00:28
-
00:10
-
00:04
-
00:03
- 9 сентября 2022
-
23:56
-
23:43
-
23:19
-
23:15
-
23:11
-
23:06
-
23:05
-
23:02
-
22:55
-
22:46
-
22:36
-
22:29
-
22:27
-
22:15
-
22:13
-
22:11
-
22:00
-
21:52
-
21:32
Партнерский контент