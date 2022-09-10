Новичок «Локомотива» Педро Габриэл: Россия – самая большая страна в мире, очень далёкая

Бразильский полузащитник Педро Габриэл рассказал о своём переходе в московский «Локомотив».



«До переезда знал, что Россия — самая большая страна в мире, очень далёкая. В Бразилии о России всегда говорят с позитивом. Решил принять этот вызов и ближе познакомиться с новой культурой. Узнал от своего агента об интересе «Локомотива» и сразу согласился. Меня хорошо встретили. Люди открытые, добрые.

Немного успел увидеть Москву, это очень большой город. Конечно, часть времени уйдёт на адаптацию, но это нормально для любого игрока. Постараюсь как можно быстрее влиться в команду», – приводит слова Педро Габриэла официальный сайт железнодорожников.

«Локомотив» и 22-летний хавбек подписали соглашение сроком на четыре года. Бразилец будет выступать под номером 29. Ранее Педро Габриэл выступал за «Америку» на правах аренды. В текущем сезоне он провёл 19 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 1,8 млн.