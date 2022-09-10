«Аякс» продлил контракт с Эдвином ван дер Саром до 2025 года

«Аякс» продлил контракт с генеральным директором клуба Эдвином ван дер Саром до 2025 года, сообщает пресс-служба команды из Нидерландов. Официально пролонгация соглашения будет утверждена в ноябре на общем собрании акционеров «Аякса».



Эдвин ван дер Сар в бытность футболистом выступал за «Аякс» с 1990 по 1999 год. В составе амстердамцев он четыре раза становился чемпионом Нидерландов, а также однажды выиграл Лигу чемпионов. В 2012 году голландец вернулся в клуб и стал директором по маркетингу. В 2016 году он был назначен на свою нынешнюю должность.



Напомним, 7 сентября в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена» завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Аякс» принимал «Рейнджерс». Встреча закончилась убедительной победой хозяев со счётом 4:0.

Защитник «Аякса» заработал курьёзный пенальти: