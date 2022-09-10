Студента оштрафовали за расистский комментарий в адрес Мбаппе

Студент в возрасте 19 лет оказался оштрафован за расистский комментарий в социальных сетях в адрес нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Как сообщает издание France Bleu, виновник приговорён к условному штрафу в размере € 2 тыс.
Студент оставил расистский комментарий в июне 2021 года, когда сборная Франции потерпела поражение от команды Швейцарии в серии послематчевых 11-метровых ударов в 1/8 финала чемпионата Европы, а Килиан Мбаппе не реализовал решающий пенальти. Обвиняемый оправдывался тем, что не является автором гневных слов, а лишь переадресовал комментарий с ультраправых ресурсов, чтобы обратить на них внимание.
Сторона обвинения требовала от суда шестимесячного тюремного заключения, но суд приговорил студента, проживающего с родителями, к выплате символического штрафа в размере одного евро, а также взноса в € 1 тыс. благотворительным организациям по борьбе с расизмом. Сам Мбаппе, подавший жалобу, не явился в суд и не требовал никаких компенсаций.
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