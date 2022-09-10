«Атлетико» признал Акселя Витселя лучшим игроком команды по итогам августа

Бельгийский полузащитник «Атлетико» Аксель Витсель признан лучшим игроком мадридцев по итогам минувшего августа. Об этом испанский клуб сообщил на своей официальной странице.

«Я очень хочу поблагодарить фанатов за эту награду. Для меня это значимый момент. Я очень счастлив и хочу поблагодарить каждого за этот приз. Атмосфера в раздевалке и отношения с тренерским штабом благотворно повлияли на меня. Благодаря этому я могу играть и тренироваться на самом высоком уровне. Надеюсь, что в ближайшие месяцы всё продолжится в точно таком же ключе», — цитирует Витселя сайт «матрасников».

Напомним, Витсель перешёл в стан «матрасников» на правах свободного агента из дортмундской «Боруссии», в составе которой в 144 матчах забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Ранее Витсель выступал за «Бенфику» и санкт-петербургский «Зенит». С сине-бело-голубыми бельгиец выиграл чемпионат России, Кубок страны и дважды — Суперкубок.

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