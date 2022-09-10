Президент Ла Лиги Тебас: Мбаппе остался в неконкурентном чемпионате

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о решении нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе остаться во французском клубе.



«Если мы посмотрим на клубы, в которых играют Криштиану Роналду, Лионель Месси и Килиан Мбаппе, то увидим, какие деньги туда вливаются. Конечно, нам бы хотелось видеть таких игроков в нашей лиге, но в прошлом году их тоже не было. Мбаппе остался в чемпионате без конкуренции», — приводит слова Тебаса Influencers Magazine.



Напомним, летом Мбаппе мог стать игроком мадридского «Реала», однако в мае принял решение заключить новый трёхлетний контракт с парижской командой. В нынешнем сезоне 23-летний футболист принял участие в пяти матчах французской Лиги 1 и забил семь голов.