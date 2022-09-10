Кураньи: переход в «Арис» очень важен для Кокорина. Надеюсь, в следующей игре уже забьёт

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи поделился мнением о переходе российского нападающего Александра Кокорина в «Арис» из «Фиорентины». Немец выступал в качестве посредника при оформлении аренды форварда. Кураньи отметил, что этот переход очень важен для футболиста.



«Переход в «Арис» был очень важен для Кокорина. В «Фиорентине» он не играл, ему нужно было начать играть снова. Александр хорошо чувствует себя на поле, уже сработался с командой на тренировках. Кокорин отдал передачу, надеюсь, в следующей игре забьёт гол.



Все партнёры по команде помогают ему освоиться. У Александра много качеств, он быстро сведёт дружбу с партнёрами по команде и сможет выиграть много матчей», — передаёт слова Кураньи корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.