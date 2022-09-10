Кураньи: счастлив увидеть своих российских друзей. Может, схожу на тренировку «Динамо»
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Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи поделился впечатлениями от участия в Кубке Легенд.
«Кубок Легенд — отличный турнир с хорошей организацией. Счастлив увидеть своих русских друзей. В России я не на очень долгое время. «Динамо» играло в Сочи, поэтому мне не удалось посетить их игру. Может, схожу на тренировки», — передаёт слова Кураньи корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, Кураньи выступал за московское «Динамо» с 2010 по 2015 год. Также во время игровой карьеры форвард выступал в составе «Штутгарта», «Шальке» и «Хоффенхайма». С 2003 по 2008 год Кураньи защищал цвета национальной команды Германии.
Кубок Легенд — 2022 проходит с 9 по 11 сентября в ДС «Мегаспорт» в Москве.
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